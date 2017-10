Prefeito Mazinho faz cateterismo no Sírio Libanês

O prefeito de Sena Madureira se submeteu esta semana a um cateterismo no hospital paulita Sírio Libanês.

Mazinho Serafim, segundo fonte do blog na prefeitura do município, foi bem sucedido, passa bem e já está a caminho do Acre.

Segundo a mesma fonte, o prefeito foi quem decidiu realizar a intervenção no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

-Por precaução – disse.

Procedimento de cateterismo é realizado quando o paciente tem veias entupidas, que afetam o funcionamento cardíaco.

