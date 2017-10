Copão comunitário: Marcus Alexandre 1 x 0 GladsonC (v)

Da prefeitura de Rio Branco

(O ex-jogador da seleção Zinho com o prefeito Marcus Alexandre)

Grande final do 5º Copão Comunitário no Arena Floresta

A festa do esporte!!!

Os números impressionam. Foram 3 meses de competição, 166 times de bairros inscritos, com jogos acontecendo em 12 sedes nas regionais da cidade, 4150 atletas participaram da competição, sendo marcados 1.238 gols até a semifinal.

Vídeo com Zinho (ex-jogador do FLA e seleção campeã de 1994)

