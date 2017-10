Gov @tiao_viana: ‘estamos pior que na época de Pablo Escobar na Colômbia’ (ouça coletiva)

Declaração foi dada nesta manhã durante anúncio de encontro no Acre no fim do mês que reunirá governadores da Amazônia Brasileira e andina…além do presidente ilegítimo, Michel Temer, Eunicio (Sen), Maia (Câmara) e Carmén Lúcia (STF) que confirmaram presença em Rio Branco, segundo o governador.

Ouça a íntegra da entrevista coletiva do governador Tião Viana:

Gov Tião Viana: ‘Estamos pior que a Colômbia estava na época de Pablo Escobar’ pic.twitter.com/gQujIpZ5rq — Oestadoacre (@Oestadoacre) 16 de outubro de 2017

Gov Tião Viana: ‘em 2007 traficantes ofereceram 50 mil dólares por semana para construir pista de pouso em área indígena do Juruá’ — Oestadoacre (@Oestadoacre) 16 de outubro de 2017