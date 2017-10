Aécio Neves salvo pelo senado: punição só para petistas

Após devolução de mandato do senador Aécio Neves (PSDB-MG), a frase do senador Lindbergh Farias, PT-RJ – resume tudo no Brasil.

-É o Brasil da seletividade.

Punição só para os do PT…foi assim com o senador Delcídio, que perdeu o mandato.

Para tucanos, nada de punição…Aécio Neves volta a ser senador como se nada tivesse acontecido.

(Os três senadores do Acre não compareceram para votar)

Viva o Brasil dos golpistas!

J R Braña B.

