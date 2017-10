DCM: Marina: a terraplanista…

DCM/BBC Brasil…:

Marina Silva tenta explicar liderança de Lula nas pesquisas e é comparada a terraplanistas

BBC Brasil – Mas o que explica o ex-presidente estar liderando mesmo tendo sido condenado por corrupção?

Marina Silva – Eu acho que existe uma parte do eleitorado que trabalha muito com a ideia de segurança. Boa parte das pessoas está trocando liberdade por segurança. A campanha de 2014 foi muito violenta, com muito dinheiro, calúnia e difamação. Havia a história de que se não fosse eleita a presidente Dilma, as pessoas iriam perder o Bolsa Família, o Pronatec, o Minha Casa Minha Vida, perder todas as conquistas sociais. Isso criou uma insegurança nas pessoas.

Mas essa lógica em se fazer uma escolha em função do medo, não é a melhor forma de construir uma sociedade que tem sua própria autonomia. As conquistas feitas no governo do PT, do PSDB, de quem quer que seja, não são para ser fulanizadas nem pelos partidos nem pelos governantes. São para ser institucionalizadas. Se são direitos, as pessoas os têm assegurados e têm a liberdade de escolher aquele que acham que é o melhor para dirigir o país.

