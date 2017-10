Nova Época na China: ‘país próspero, forte, democrático, civilizado, harmonioso e belo’

Partido comunista cria o pensamento de Xi Jimping sobre o Socialismo com as peculiaridades chinesas da Nova Época.

Continua como base e inspiração o marxismo-leninismo.

São 14 princípios fundamentais do pensamento de Xi, que vão desde a perseverança na direção partidária até o impulso da construção de uma comunidade de destino da humanidade.

Objetivo para meados do século XXI: poderoso país socialista moderno.

Até 2035: primeira fase da modernização do socialismo chinês.

Após mais 15 anos: un “poderos país socialista moderno” que sea “próspero, fuerte, democrático, civilizado, armonioso y bello”

A Nova Época chinesa implica ainda escrever um novo capítulo do Marxismo do século XXI com uma visão mais ampla….

Da ag China Xinhua en español:

Xi Jinping presenta un informe ante el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) en nombre del XVIII Comité Central del PCCh, en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, capital de China, el 18 de octubre de 2017. El PCCh inauguró el miércoles su XIX Congreso Nacional en Beijing. (Xinhua/Ju Peng)

BEIJING, 18 oct (Xinhua) — Los comunistas chinos, representados principalmente por Xi Jinping, han creado el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época, dijeron hoy importantes funcionarios del Partido.

“El pensamiento es el mayor hito del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) y una contribución histórica al desarrollo del Partido”, dijo Zhang Dejiang durante su participación en un panel de deliberación en el actual congreso, que se inauguró este miércoles.

“Este importante pensamiento representa el fruto más reciente de la chinización del marxismo y constituye un importante componente del sistema teórico del socialismo con peculiaridades chinas”, declaró Yu Zhengsheng al participar en otra deliberación de un panel.

Liu Yunshan dijo que la elevación del pensamiento en el principio directriz del Partido tiene una gran importancia política, teórica y práctica. Todos los miembros del Partido deben estudiar con ahínco el pensamiento de Xi sobre la “nueva época” en términos de su contexto histórico, sistema científico y requisitos prácticos.

Zhang, Yu y Liu son miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh.

El pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época continúa y desarrolla el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el importante pensamiento de la triple representatividad y la concepción científica del desarrollo, de acuerdo con un informe presentado por Xi Jinping en la inauguración del congreso.

El informe enumera 14 principios fundamentales del pensamiento, que van desde la perseverancia en la dirección del Partido en todos los trabajos hasta la perseverancia en el impulso de la construcción de una comunidad de destino de la humanidad.

Xi presentó esta mañana un plan de dos etapas para convertir a China en un “poderoso país socialista moderno” para mediados del siglo XXI.

De acuerdo con el nuevo plan, el PCCh materializará fundamentalmente la modernización socialista en la primea etapa de 2020 a 2035, antes de desarrollar a China en un “poderos país socialista moderno” que sea “próspero, fuerte, democrático, civilizado, armonioso y bello” después de otros 15 años.

“Conforme China entra en una nueva época, el PCCh debe escribir un nuevo capítulo del marxismo del siglo XXI con una visión más amplia para lograr las metas fijadas en el histórico congreso”, dijo Chen Shuguang, profesor de la Escuela del Partido del Comité Central del PCCh.

Zhou Yezhong, vicerrector de la Universidad de Wuhan y profesor de derecho, quien escuchó el informe de Xi a través de una transmisión en vivo, dijo que el nuevo pensamiento conduce al conocimiento del socialismo con peculiaridades chinas a un nuevo nivel y pasa a una nueva página de los tiempos.

“El estatus como núcleo y la autoridad de Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh, deben ser salvaguardados con firmeza”, dijo Pei Chunliang, un delegado del congreso.