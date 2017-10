Sibá/Sedens/Uninorte: carro movido a hidrogênio (v)

Do sec Sibá para este blog:

Semana de Engenharia Elétrica da Uninorte:

Testando o carro movido a Hidrogênio.

Parceria do Governo/Sedens com o Curso de Engenharia Elétrica da Uninorte.

Sucesso Total!

Hoje:

Palestra para Estudantes do Curso de Engenharia Elétrica da Uninorte.

Tema:

A Matriz Energética do Acre e as Tendências Futuras.

– Apresentação do Modelo (Protótipo) da Agroenergia: Sistema Solar/Biodigestor ,

– Apresentação de um Carro Movido a Hidrogênio.

Mais agenda da Sedens:

Primeira experiência com milho

Andamento dos serviços, campo experimental CZS. Segundo gradeamento para plantio

Testando o Biofertilizante com Farinha de Osso:

Como desdobramento da Parceria Governo do Estado/Sedens – Ufac/Ifac – Empresa Frigorífico Três Irmãos em Cruzeiro do Sul para:

– Construir um Biodigestor de 10 mil litros,

Agora estamos iniciando os testes em QUATRO Hectares para cultivar Milho e Pasto usando o Biofertilizante associado com a Farinha de Osso.

– Uma Hectare 100% Biofertilizante,

– Uma Hectare 100% Farinha de Osso,

– Uma Hectare 50%/50%

– Uma Hectare 0%

Todo o acompanhamento Técnico está sendo feito pela Ufac/Ifac.