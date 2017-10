Vai haver protesto durante visita de Temer ao Acre?

O ex-deputado Luiz Calixto fez uma provocação no seu FB contra o PT e o PCdoB:

Este blog também indaga se os sindicatos não vão receber o ilegítimo de megafone em punho, bandeiras, faixas, cartazes…etc….

E também os trabalhadores avulsos e sem representação sindical, que serão vítimas agora em novembro da Reforma Trabalhista, vão ficar em casa vendo pela TV e pelas redes sociais a passagem de Temer por Rio Branco no dia 27/28?

Onde estão organizando o protesto contra o Temer em Rio Branco?

Endereço (físico, virtual)….?

Quantos reais serão investidos pela esquerda e Sindicatos na internet, rádio e tv chamando os trabalhadores para o protesto contra Temer em Rio Branco?

Sim, é preciso investir na mobilização!

Temer não merece ter sossego político no Acre durante sua permanência aqui.

É um direito do povo, nosso, fazer tudo para ele não se sentir bem politicamente aqui no Acre.

O MT, da lista da Odebrecht – precisa ouvir que ele é o presidente dos ricos paulistas, dos golpistas, do Geddel, do Aécio, do Flaviano, do GladsonC e traiu uma presidenta honesta que não cometeu crime algum.

O blog aguarda o calendário de mobilização de protesto contra Temer para ajudar a divulgar.

J R Braña B.

