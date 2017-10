Também já estou concorrendo aos prêmios da prefeitura da capital

É fácil!

Faça o seu cadastro e comece a pedir a nota fiscal onde você comprar.

Supermercado, farmácias, padarias, lojas, agências de viagem, motéis, restaurante, bares,…etc…

E concorra aos prêmios que o município de Rio Branco oferece como incentivo aos que ajudam a prefeitura a melhorar sua arrecadação.

Próximo sorteio:

Vá ao site da prefeitura e faça seu cadastro aqui e você entra no bolo e pode ganhar uma graninha que não estava nos planos…

Mas para isso acontecer informe seu CPF e peça a nota fiscal até do picolezeiro…não!, do coitado do picolezeiro, não!.

Taí, prefeito Marcus Alexandre, tò fazendo uma propaganda grátis para ajudar a cidade…

J R Braña B.

