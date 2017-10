Un pasito más: mulheres valentes que lutam contra o câncer de mama (assista)

Neste outubro rosa, o blog faz uma homenagem às mulheres que enfrentam o câncer de mama no Acre com uma música linda (hino) do espanhol Manuel Carrasco, que a compôs para mulheres valentes do seu país que superaram o problema.

Música de Manuel Carrasco – vídeos no final do post

Um passo a mais (Mulher das Mil Batalhas)

A vida tem seu nome//

Mulher de mil batalhas//

A força do seu olhar//

Com o valor não se esconde//

Há que plantar uma esperança//

No lugar onde dói//

Para que cresça bem forte//

No medo que acompanha//

E segues tão bonita como ontem//

Sem desesperar a alma//

Um passo a mais//

Sim, você pode//

Um e outro mais//

Mulher Valente//

O que digas é demais//

Já sei que quer gritar//

E não se sintas sozinha//

Contigo estou//

Todas as luzes do mundo//

Iluminam seu caminho//

E cada ferida se enche com o amor mais profundo//

Mas se a noite é longa//

E se sentes perdida//

Recorda minha canção//

Que te ama e acompanha//

E segues mais bonita do que ontem//

E com a alma tranquila//

Um passo a mais…//

(Letra de Manuel Carrasco) – tradução livre do blog

E no outro vídeo abaixo, Manuel canta para as mulheres que o inspiraram…(elas fazem rápidos depoimentos)

