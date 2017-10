PCdoB quer Moisés Diniz vice de Marcus Alexandre (v/f/a)

A última cena do encontro comunista neste domingo 22 de outubro – já quase anoitecendo – foi este abaixo: o deputado federal Moisés Diniz é eleito presidente estadual do Partido Comunista da Brasil no Acre.

Assista:

O evento político dos comunistas inovou na forma logo de cara…o artista acreano Alderban Broca (cruzeirense…o PCdoB sofre muita influência do Juruá) deu o tom leve do ato antes e durante os intervalos…sim, porque evento político só com discursos é muito chato).

Bem, a história da Convenção neste domingo do PCdoB é a história da luta do partido para ser protagonista da Frente Popular em todas as batalhas da Aliança nos pleitos eleitorais do estado.

Mais uma vez os comunistas percebem que, se não agirem na política, podem ficar de fora da chapa majoritária…

Traduzindo: o PCdoB quer indicar o vice na chapa de Marcus Alexandre (governo em 2018) e o nome que o partido decidiu apresentar é o do deputado federal Moisés Diniz.

Pelo tom da Conferência, o partido vai falar grosso nas próximas reuniões do birô da Frente Popular sobre esse assunto.

Ouçam trecho da intervenção do governador Tião Viana, que disse ter se surpreendido com a quantidade de pessoas no ato comunista.

-Os dirigentes me disseram que seria um encontro simples, com poucas pessoas…e chego aqui…

No final do discurso o governador Tião Viana declarou ser imperiosa a necessidade de eleger deputada federal Perpétua Almeida.

Ouça o governador (no final do áudio ele fala da Perpétua)

E ouça Perpétua, que vai ser a única candidata do PCdoB à Câmara dos Deputados em 2018.

Logo após a intervenção do governador, o senador JV repetiu que o PCdoB deve ser ‘protagonista’ da Frente Popular….É tudo que o partido quer…mas participando da chapa majoritária concretamente.

O que foi reforçado pelo deputado Ney Amorim que, em dobradinha com JV, vão tentar as duas vagas para o senador pela Frente Popular.

Ouça Ney Amorim (PT): ‘PCdoB precisa estar participando da chapa majoritária’

O blog não poderia deixar de ouvir os principais líderes do PCdoB no estado sobre a definição da chapa majoritária da Frente Popular.

Edvaldo Magalhães: ‘o Moisés é nosso’

Eduardo Farias (vereador): ‘vou ficar incomodado se não ver o PCdoB na chapa majoritária’

Jenilson (Dep estadual): ‘Até o último minuto para indicar o vice de Marcus’

E, por último, o blog ouviu Moisés Diniz, cujo nome será levado ao núcleo da Frente Popular para, no interesses dos comunistas – ser indicado vice de Marcus Alexandre.

‘Quero ser tratado com respeito pela Frente Popular’

Os próximos dias serão intensos e tensos politicamente no interior da aliança política que está no poder no Acre há quase 20 anos.

Um novo ciclo deve ser iniciado…e os comunistas acreditam que o momento propício é agora…com o PCdoB sendo protagonista de fato e de direito.

J R Braña B.

PS: crédito: foto da capa é de Jarde Lopes)