Renato Rabelo, no Acre: ‘a esquerda não tem instinto de poder’ (ouça)

Conversa com o presidente de honra do PCdoB, Renato Rabelo, durante intervalo da conferência comunista realizada em Rio Branco no fim de semana no auditório da secretaria de educação (áudio abaixo das frases pronunciadas por Rabelo)

Política local

//PCdoB tem uma expressão grande no Acre

//Contribuição para a formação da Frente Popular

//A Frente Popular contribuiu para o avanço civilizatório do Acre

//Imagina se isso não tivesse acontecido

//Somos um partido de ideias

//E a contribuição será muito maior se o PCdoB ocupar posições chaves no Acre

Brasil

//Vivemos uma crise profunda e perigosa

//Estamos vendo um desmonte, descontrução de tudo que foi feito (área social, internacional, empresas estatais…)

//Povo ainda não percebeu tudo na sua dimensão

//Vivemos um paradoxo: você faz uma pesquisa e quase todo o povo é contra esse governo, mas não há reação ainda

//Por quê?

//Evidente que essas questões todas não surgem na consciência das pessoas tão rapidamente

//Agora já tem uma consciência que a grande maioria acha que esse governo precisa sair

//Tomar iniciativa precisa de lideranças

//Nós ficamos sem instrumentos de propaganda

//Hugo Chaves fez isso na Venezuela

//Outra coisa foi achar que a burocracia do estado é neutra…ela tem ideologia de classe…é contra nós

//Essa foi uma grande ilusão nossa

//Não é por acaso que ele nos expulsaram do poder

//E a maior ilusão: a esquerda não tem experiência de poder, não tem instinto de poder nem consciência de poder

//Lenin dizia: eles têm o extinto de poder e nós não temos…por isso ele lançou a NEP (Nova Política Econômica)

//Senão o partido perdia o poder

China (país próspero, forte, democrático, civilizado, harmonioso e belo)

//Eles planejam até meados do século XXI

//Eles estão dizendo: a primeira fase do planejamento vai até 2035 e a segunda fase até 2049

//A de 2035 será uma situação onde o povo será bem abastecido

//E a de 2045 será a de uma China como uma grande potencia global

Lula

//Posição de honra do PCdoB: Lula deve ser candidato

//Está em jogo a luta democrática

//Lula é um símbolo da luta democrática hoje no Brasil

Ouça abaixo o papo de Renato Rabelo com este blogueiro na íntegra:

J R Braña B.

Antes publicamos…: