Câmara suja salva Temer de novo: Acre: 6 a 2 pela investigação (assista)

Maioria dos deputados do Acre vota contra o relatório do PSDB, que salva o MT, da lista da Odebrecht.

No total geral 251 cretinos votaram para livrar Temer de ser investigado e a favor do relatório do PSDB.

Enquanto que 233 votaram contra o relatório do PSDB e para investigar o Temer.

Assista os votos do Acre:

Alan, Rocha, Leo, Moisés, Angelim e César votaram pela investigação a Temer…

Jéssica e Flabiano, do PMDBêêê…votaram, claro, com o impostor presidente, e o salvaram novamente.

Acompanhe a votação aqui embaixo: