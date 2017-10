Cristovam do Deracre não soube do ovo de Colombo

A manifestação pública (no final do texto) do jovem e simpático diretor do Deracre, Cristovam Moura, que é do PDT, de Leonel Brizola – pedindo para ninguém fazer protesto contra o MT, da lista da Odebrecht, que estará na capital na sexta-feira, é, para dizer o mínimo, extemporânea….e constrangedora politicamente!

Temer, Cristovam, não merece o respeito do povo do Acre nem do Brasil…foi pego numa operação controlada da PGR combinando com o Joesley, da JBS, apoio financeiro (mantém isso, viu?!) para Eduardo Cunha (o executor de Temer na Câmara do golpe contra a presidenta honesta Dilma Rousseff) ficar quieto na prisão e não levá-lo junto.

Cristovam, o governo do Acre, como instituição, deve fazer o possível para realizar um bom encontro com os governadores e os poderes aqui em Rio Branco. Ponto.

Porém, o povo, os sindicatos, os partidos políticos como o PT, PCdoB, e também o PDT, devem se esforçar para fazer uma grande manifestação contra esse presidente dos ricos e banqueiros do Brasil.

O MT, da lista da Odebrecht, não pode ter sossego político nas horas em que estiver aqui em Rio Branco.

Temer não é bem vindo ao Acre, Cristovam…!

O seu departamento e o povo do Acre são vítimas desse impostor que está sentado, indevidamente, na cadeira de presidente.

Fora, Temer!

J R Braña B.

Manifestação do diretor do Deracre no FB sobre a visita do impostor presidente ao Acre: