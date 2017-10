Tião Viana…Marcus Alexandre: um novo ciclo no Acre (ouça)

O prefeito de Rio Branco, sim, é o nome mais viável eleitoralmente da Frente Popular para concorrer ao governo contra a oposição forte de GladsonC em 2018.

Marcus Alexandre, o único prefeito do PT eleito no último pleito em todas as capitais do Brasil, foi anunciado hoje pela Frente Popular candidato ao governo.

O auditório da Biblioteca Pública, que não é grande, ficou menor ainda…

Outros consensos em relação a Marcus Alexandre: experiência e dedicação administrativa, densidade eleitoral e carisma junto à população.

A tática adotada pelo governador Tião Viana (apontar quatros nomes do PT para a disputa à indicação, uma espécie de prévias) deu certo politicamente porque fortaleceu claramente o Partido dos Trabalhadores e suas lideranças.

Nenhum outro partido da Frente Popular apresentou nomes ao governo do Acre.

Mesmo toda a oposição só tem um único nome para concorrer ao governo com chances reais.

-Vamos iniciar um novo ciclo – disse o governador Tião Viana, com razão.

-Ninguém é igual…o próximo governador não será igual a mim como eu não estou sendo igual ao que me antecedeu, que não é igual ao seu antecessor…- continuou o governador.

-A vida é assim…ela se renova sempre e eu procuro me renovar todos os anos e assim é na política. É a roda da vida – resumiu Tião Viana.

Ouça o áudio do governador (1 minuto):



J R Braña B.

