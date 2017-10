Marcus Alexandre e GladsonC precisam de vice?

Há na Frente Popular quem diga que o vice de Marcus Alexandre e o de GladsonC não jogarão papel algum ou muito pouco na definição do voto em 2018 para governador.

Dizem que ‘a eleição é entre Marcus e GladsonC…o vice não importa.‘…

…Vírgula…,

O vice da Frente Popular pode moldar, talhar o discurso de campanha da oposição.

Se o vice de Marcus Alexandre for o deputado federal Moisés Diniz (que transmitiu mensagem claríssima na plenária de sábado ao narrar uma parábola) a oposição se comportará de um jeito.

Caso seja o secretário de segurança Emylson Farias o companheiro de chapa de Marcus, a oposição certamente adotará postura distinta, talvez mais agressiva em relação à violência no estado (consequência da violência no país)…embora não seja este o perfil de GladsonC.

As preferências no interior da Frente Popular estão claras, porém invisíveis aos olhos do respeitável público…

Os próximos dias terão novos desdobramentos…a própria plenária deste fim de semana foi modificada após a plenária comunista do domingo, 22, quando o partido meio que endureceu posição para que o pacote completo da chapa majoritária fosse melhor embrulhado (debatido)…o PCdoB quer Moisés como vice de Marcus e luta por isso.

Resultado: a Frente Popular, alguns partidos, que queriam ter visto Marcus Alexandre no sábado, 28, ser anunciado com o vice mais os suplentes ao senado, terão que esperar mais um pouco…talvez mais uns 10 a 15 dias…enquanto o pacote é fechado com papel adequado.

Porém, este blogueiro acredita, dificilmente haverá grande novidade na indicação do vice de Marcus…o que determina a conformação de uma chapa majoritária para o governo entre partidos é a correlação de forças de cada um e a realidade atual.

