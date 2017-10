PF contra ex-diretores do Deracre: ‘o Brasil tá assim’, diz governador

Nota divulgada nesta manhã pelo governador Tião Viana sobre operação da PF

À nossa comunidade e a todas as famílias acreanas, quero expressar minha integral solidariedade a Marcus Alexandre, Gicélia, Ocírodo Júnior, Fernando Moutinho, Edson Alexandre e Joselito Nóbrega. Conheço-os há muitos anos e deles tão somente confirmo vidas honradas, simples e de muita dignidade, tanto pessoal quanto na função pública.

Todavia, compreendo a importância e a necessidade das instâncias que guardam a função constitucional de polícia, controle, fiscalização e justiça para dirimir dúvidas, esclarecer, investigar, formar juízo e punir quem quer que tenha cometido infração.

É, sim, doloroso que pessoas honestas, trabalhadoras e dispostas à colaboração com as autoridades passem por constrangimentos desnecessários. Mas, assim está o Brasil.

Quanto aos trabalhos realizados na BR-364 no trecho Rio Branco – Cruzeiro do Sul, somente a História, não a política, poderá reconhecer, no devido tempo, a grandeza ética e o tamanho do esforço profissional e até pessoal que esses servidores aos quais me refiro fizeram pela integração do Estado e união do povo acreano.

Todos os projetos e ações foram fiscalizados e aprovados pelo Dnit, órgão federal supervisor e conveniado da construção da BR-364, e pelas devidas instâncias de controle de contas.

Assim, tenho a mais elevada confiança de que a isenção, a verdade e a função constitucional dos órgãos judiciários devolverão a honra e a paz a Marcus Alexandre, Gilcélia, Ocírodo Júnior, Fernando Moutinho, Edson Alexandre e Joselito Nóbrega.

Diz um simples e sábio cristão: “Vivemos em um mundo no qual a mãe da maldade está sempre grávida e dando à luz, enquanto a mãe da bondade raramente engravida”.

Tião Viana

Governador do Estado do Acre

Antes publicamos…:

Repercussão no TT:

Mais uma operação espetaculosa. Quebra da legalidade. Depoimento se manda ofício. Se alguém se nega de forma reiterada, se conduz. https://t.co/0Er6QLUms3 — Edvaldo Magalhães (@EdvaldoAcre) 30 de outubro de 2017

Não esqueçam a operação G7. Depois de todo espetáculo, todos os envolvidos foram inocentados, mas o estrago na vida deles já estava feito. — Józimo_Oficial (@Jozimo65) 30 de outubro de 2017