Primeiro levaram Lula…hoje Marcus Alexandre…(Golpe no Acre?)

Lula foi levado coercitivamente quando a lei determina este tipo de providência à pessoa acusada, suspeita, indiciada se nega a ir depor pelo menos duas vezes…Lula nunca se negou a prestar esclarecimentos.

Não acharam nenhuma prova contra Lula até hoje…embora já o tenham condenado a 9,5 anos por conta de um apartamento que não é seu.

Hoje levaram Marcus Alexandre que, como Lula, ao que consta, nunca se negou a depor à justiça sobre fatos sob a sua responsabilidade à frente do Deracre….

O despacho do mandado de busca e apreensão, informa um dirigente do PT, está assinado desde o começo do mês…e por quê só agora, logo após o anúncio de que Marcus será o candidato do PT/Frente Popular ao governo foram em sua casa?

Podiam ter ido antes do anúncio que o consagrou como candidato ao governo em 2018, não?

No mínimo questionável…

Vamos ver se vão encontrar as provas contra Marcus Alexandre…a G-7, tão espetaculosa quanto a lava jato em nível nacional, acabou com milhares de empregos no Acre quando foi deflagrada…

Os maiores empresários locais foram desmoralizados completamente e só mais tarde foram inocentados…porém, o estrago em suas imagens e na economia do estado já estava feito…’mas isso não vem ao caso’, para usar a frase mágica lá de Curitiba.

Os que comemoram medidas de coerção desnecessárias contra pessoas que não se negam a depor ou a prestar esclarecimentos à justiça, esquecem de que podem também ser vítimas de tais procedimentos um dia qualquer…

Esses que soltam fogos quando adversários políticos sofrem abusos de autoridade e constrangimentos geralmente são fascistas que não sabem que são fascistas porque não sabem o que é e o que foi o fascismo.

Pois é: um dia eles levaram o Lula (o povo reagiu e é o favorito para ser o novo presidente)…hoje levaram Marcus Alexandre (os democratas do Acre estão reagindo e as próximas pesquisas para governador vão mostrar as consequências disso…)…amanhã…ninguém sabe o que pode acontecer…

O fato é que Marcus Alexandre transformou-se no Lula do Acre…

E, como Lula, vai disputar a eleição para governador no próximo ano.

E vai ganhar porque a decisão será do povo e somente do povo.

Aqui no Acre não haverá golpe!

J R Braña B.

Antes publicamos…: