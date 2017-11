Prefeito Marcus Alexandre: ‘não trabalho na calada da noite’ (a)

Hoje este blog parou…, porque, como os mais chegados sabem – este blog tem uma grande estrutura e quando este blogueiro tem que cuidar da vida pessoal, familiar – as coisas param…infelizmente..

Numa situação normal teria comparecido à coletiva de Marcus Alexandre.

Os melhores leitores ficam chateados e reclamam com a paralisia do blog…com razão.

Porém, só agora estou me dedicando a ouvir o que prefeito Marcus Alexandre falou à imprensa sobre a sua condução coercitiva na segunda-feira.

Com ajuda de amigos que me enviaram o aúdio….Fui conferir a fala do prefeito com o que vi nos sites da oposição…uma diferença oceânica do que foi dito e do que está publicado ao público.

Mas compreendo os porquês disso…

Darei minha opinião ainda hoje, se tiver condições físicas e mentais, ou amanhã de manhã…mas publico aos leitores/ouvintes o que interessa – o que o prefeito falou! – para todos avaliarem com serenidade.

Ouçam..mostrem à família, aos filhos, aos vizinhos…

No próximo post falamos mais…por enquanto, boa noite.

J R Braña B.

