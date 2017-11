Ministro da justiça denuncia PM do Rio e aqui soldados do Exército assaltam (viva!)

O ministro da justiça Torquato Jardim, que esteve em Rio Branco na semana passada (o governador do RJ, Pezão, também) em entrevista ao globo que disse que comandantes da PM fluminense são sócios do tráfico.

Se o comando é assim….

-Voltamos à Tropa de Elite 1 e 2 – disse.

Bem, isso não é nenhuma novidade no Rio de Janeiro, haja vista que a PM de lá (junto com a de São Paulo) são as mais corruptas (e as que mais matam) no país, segundo a última pesquisa do ministério da justiça feita ainda durante o governo da presidenta Dilma.

E aqui no Acre, aqui em Rio Branco, soldados do Exército são presos depois de assaltarem um homem.

Do Exército!, viram?!!!

Viva o Brasil!

J R Braña B.

