Narcy Areal: cirurgia será neste sábado

Internada há quase vinte dias (desde 17/10) no PS de Rio Branco, Narcy Areal (78) foi transferida neste sábado para a Fundação Hospitalar e deve passar nas próximas horas por cirurgia para correção do fêmur (diáfise do fêmur), que fraturou após uma queda em casa.

Cirurgia será longa e deve demorar pelo menos 6h.

Em atualização…

Antes publicamos…: