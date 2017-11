‘Revolução russa em Rio Branco’, me disse o rapaz no sinal da esquina

Hoje 5, amanhã 6 e 7 de novembro (há 100 anos estava finalizando a revolução bolchevique, naquilo que se conhece como a primeira experiência socialista do planeta).

Pois bem:

Fui dar uma carona para minha filha e quando retorno para casa – na esquina do hotel Imperador Talvez…(não mexa, revisor…é Talvez mesmo), no semáforo, o rapaz que já conheço do dia a dia, se aproxima da janela do carro querendo uma moeda…:

-O senhor vem do centro?

-Não…Venho do Horto, do Bosque…

-É que tá rolando a revolução russa lá no centro…

-O quê?…

-Ah…Depois falo com o senhor…(como se dissesse assim: você não sabe do que estou falando…) E foi para o veículo atrás de mim….

Vim pra casa pensando nisso e não sosseguei até registrar esse episódio aqui no blog com o rapaz que pede uns trocados na esquina do Hotel Imperador Talvez e o acontecimento que abalou o mundo em outubro/novembro de 1917.

Pessoalmente fiquei muito contente que o rapaz tenha tido em algum tempo da sua vida essa informação…esse conhecimento desse fato histórico comunista que até hoje nos emociona e inspira.

Lênin fez história.

J R Braña B.

