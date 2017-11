Seg Púb: veículos da RBtrans ajudam patrulhamento da capital

A assessoria de imprensa da secretaria de segurança envia para este blog – a jato – as seguintes informações, após este blog estranhar a presença de carro da RBtrans em cruzamento do canal com a Getúlio Vargas nesta noite.

Quem assina é o assessor J Guimarães, meu amigo pessoal.

J Guimarães: Era a própria polícia, usando carros da RBtrans e de outras repartições do governo para ampliar a capacidade de patrulhamento na cidade. J Guimarães: Eram só os motoristas da RBtrans cedidos para dirigir para a polícia sob comando só coronel Kimpara

Aqui abaixo o post que gerou a resposta a jato da assessoria da SSP