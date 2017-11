Nesta noite: pensei que era a PM no canal…era a RBtrans… multando?

Inacreditável, mas é verdade.

Saí há pouco para comprar remédio para pressão para minha Dayse Maria…tive que seguir pelo canal porque uma das farmácias que geralmente opto estava fechada…cruzo o canal…quem eu vejo?

Um veículo da RBtrans…(no cruzamento do canal com a Getúlio Vargas)

Fiscalizando?

Multando?

No canal?

Mais de 21h30….

Estranho…

Por um momento fiquei alegre pensando ser a PM que estaria ali mostrando presença e dando sensação de segurança no canal.

Ontem, cedo da noite, uma conhecida nossa, foi assaltada no sinal próximo à entrada do shopping Via Verde…quatro sujeitos, em duas motos – a cercaram na faixa do sinal…levaram todo o seu salário que havia retirado…a moça é servidora da saúde.

Lá, lá, lá…

Não encontro uma palavra agora para expressar a minha bufada neste momento expirada…

Voltando ao canal…:

E quem a gente encontra ‘fiscalizando’ o canal….?

A RBtrans…

Vou parar…se não escrevo bobagens deselegantes…

Ah…peguei o celular e apontei a câmera em direção ao veículo…a dupla de fiscais/multadores ficou olhando como quem diz //tá tirando foto pra quê?//…a qualidade péssima é devido ao farol da viatura e ao meu android já vencido….A melhorzinha é esta do registro aí em cima.

Boa noite…(Ãh? Não sei se me multaram! Não fiz nada nem cometi nenhuma irregularidade.. Porém, se sim, daqui uns dias chega a conta e eu recorrerei.)

J R Braña B.

