Ponte que Dilma começou e deixou recursos só para 2018 e olhe lá!

A ponte do Madeira/Abunã, que liga o Acre a Rondônia e ao país, ainda faltam pelo menos 30% para ser concluída.

Dilma Rousseff, a presidenta constitucional, foi quem começou os trabalhos e, antes de ser degolada pelos canalhas do Congrego, deixou os recursos garantidos para tocar a obra tão importante para a região.

Toda essa festa do candidato da oposição ao governo do Acre ontem, segunda, em cima da ponte é tudo onda para confundir os incautos…A ponte do Madeira/Abunã é uma obra com a assinatura de Dilma Rousseff.

Simples assim.

J R Braña B.

