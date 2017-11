Tucano Gonzaguinha não crê no DNiT do senador GladsonC (ka ka ka)

Do sítio da Aleac

Dep Gonzaga (PSDB):

(…)

“No início do mês de setembro apresentamos denúncias baseadas em reclamações de empresários de Feijó e Cruzeiro do Sul sobre a BR-364. Após essa ação, o DNIT começou a trabalhar na estrada. Neste último final de semana fiz o trajeto até Cruzeiro do Sul e notei melhorias em alguns trechos, mas notei também que em várias partes jogaram alguns centímetros de pedra, que estão dando um acesso agora, mas ninguém sabe o que vai acontecer no inverno”