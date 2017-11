Dep Alan Rick enterra mandato ao votar contra mulheres vítimas de estupro

O deputado Alan – integrante da bancada BBB – Boi, Bala e Bíblia – deu hoje mais um voto no atraso.

Alan Rick e mais 17 parlamentares votaram pela aprovação de Proposta de Emenda Constitucional que torna crime – PASME!!!!!!! – o aborto até mesmo quando mulheres forem vítimas de violência sexual.

Seu mandato, Alan Rick, é o mandato do atraso…

Disso eu sei há muito tempo…

Todas as mulheres do Acre devem saber desse voto do deputado Alan Rick!

Veja abaixo…

J R Braña B.