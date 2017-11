O Acre não será um estado policial

O DEM ensaia apoiar a candidatura do ‘Patriotas’ (?) ao governo para pressionar GladsonC, o candidato, de fato, da oposição.

E ensaia pela extrema direita, com a inspiração do que há de pior no espectro politico nacional, o bolsonarismo (desrespeito às mulheres, gays, negros, minorias, direitos humanos, liberdades em geral.)

Será uma candidatura – se for mesmo! – que nem na caserna terá apoio preponderante.

Nem o Rocha, que faz um mandato ativo, produtivo, do jeito dele – topou entrar numa disputa majoritária (senado)…porque sabe que ficaria sem mandato.

O Acre não enlouqueceu ainda.

Como disse o governador Tião Viana ontem, terça, ‘abaixo o estado policial.’

A eleição para o governo será entre GladsonC e o favorito Marcus Alexandre.

Os outros serão figurantes…

J R Braña B.

Antes publicamos…: