Perpétua reage contra PEC 181 (‘representantes de estupradores?’)

A ex-deputada Perpétua Almeida não se calou diante do voto de 18 parlamentares (entre eles Alan Rick, do DEM do Acre) que aprovaram em comissão PEC na câmara dos deputados que criminaliza o aborto até em mulheres que foram estupradas/violentadas.

Só a deputada federal Erica Kokay (PT-DF) votou contra essa PEC na comissão da câmara.

Foram 18 contra 01 voto.

Perpétua…:

Então, 18 homens (representantes dos estupradores?!)decidem q mulher deve carregar em seu ventre o fruto da brutal e eterna violência contra seu corpo?! — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) 8 de novembro de 2017

Precisamos divulgar a lista dos deputados defensores dos estupradores q votaram p q as mulheres carreguem em seu templo sagrado/seu ventre, o fruto da violência, do estupro. — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) 9 de novembro de 2017

Antes publicamos…: