Tucano: DNiT retirou asfalto na BR-364 sem motivo (ka ka ka!)

Luiz Gonzaga, do PSDB, pôs o DNiT, do senador GladsonC, numa sinuca de bico.

Aleac:

(…)

“Ontem, após meu pronunciamento acerca da BR-364, recebi a informação de que serei processado pelo superintendente. Pois quero que ele saiba que não retiro uma vírgula sequer do que eu disse. Eu não tenho subido a esta tribuna para fazer denúncias sem que eu não tenha uma comprovação. Eu fui pessoalmente verificar a situação da estrada e comprovei tudo que falei aqui”

(…)

Luiz Gonzaga voltou a afirmar que o asfalto que tinha num trecho entre Manoel Urbano e Feijó foi retirado sem motivo aparente, e que no local jogaram apenas alguns centímetros de brita e barro. Ele questionou qual a finalidade de se destruir uma parte da estrada que estava em boas condições de trafegabilidade.

“Gasta para retirar o asfalto e gasta para refazer. Quem deve ser processado é o superintendente do DNIT, que destruiu um patrimônio público, ele sim tem que responder por isso. Nesta tribuna eu tenho simplesmente feito aquilo que é meu dever, denunciar as irregularidades. Não estou aqui para agradar nenhum gestor. Eu seria desleal com a sociedade acreana se visse algo de errado e não denunciasse”

(…)

Isso tudo e ainda nem começaram as chuvas de verdade…imagina se a rodovia fech….? Será que vão deixar…? – J R Braña B.

