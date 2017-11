Uma melodia de Gil para o dep Alan Rick (Guerra Santa) (ouça)

O parlamentar do Acre, e mais de 17 votaram pela criminalização do aborto até em casos onde a mulher seja vítima de estupro (o código penal já permite aborto nesses casos no Brasil desde priscas eras…).

Com isso, Alan Rick enterra o seu mandato de deputado.

Nesta manhã, porém, a ex-deputada federal Perpétua Almeida reagiu à PEC 181.

-São representantes dos estupradores? Precisamos divulgar a lista dos deputados que votaram em favor dos estupradores… – escreveu no TT.

Então, o blog oferece essa melodia de Gilberto Gil (no Acre é melodia…) para o deputado Alan Rick.

Guerra Santa (vídeo abaixo)

//Ele diz que tem, que tem como abrir o portão do céu

//ele promete a salvação

//ele chuta a imagem da santa, fica louco-pinel

//mas não rasga dinheiro, não

//Ele diz que faz, que faz tudo isso em nome de Deus

//como um Papa na inquisição

//nem se lembra do horror da noite de São Bartolomeu

//não, não lembra de nada não

(…)

Assista o vídeo inteiro com o Gil e a letra bem apropriada para o momento…:

Ajude a manter este blog…é muito fácil…!