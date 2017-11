Agenda de Marcus Alexandre em Sena: que seja ampla e popular

Os quatro mosqueteiros da Frente Popular (Madson, Justino, Cacá e Gildo) já estão em Sena organizando a visita de Marcus Alexandre, sexta, ao município.

O prefeito da capital ficará o dia inteiro no principado e precisa que sua estada seja a mais produtiva possível.

O blog, intrometido, mete o bedelho e sugere:

Que os encontros do candidato ao governo em 2018 em Sena não fiquem restritos a lideranças disso e daquilo…isso soma pouco e as pessoas da cidade não gostam.

É preciso encontros com o povo…este blog mesmo, quando postou que Marcus iria a Sena, recebeu mensagens do tipo…’tomara que venha no meu bairro Ana vieira..’ Outro: ‘queria conhecer o Marcus Alexandre…’

Então…que a agenda do futuro candidato a governador pela Frente Popular seja ampla e popular.

Que Marcus não se deixe acorrentar somente em guetos e grupos da cidade.

O blog vai conferir de perto na sexta.

J R Braña B.

Antes publicamos…: