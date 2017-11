Carl Sagan: Nós estamos aqui…o ponto azul pálido (v)

Vídeo sugerido por um dos melhores leitores do blog, o Cacá:

A Sonda Pioneer da NASA foi lançada em 1975 em direção a fronteira do Sistema Solar.

Quando estava próxima ao planeta Saturno em 14/02/1990, o astrônomo Carl Sagan teve a ideia de virar a nave para trás e tirar uma foto do planeta Terra (um pálido ponto azul) no que foi denominada pelos engenheiros de “Retrato de Família.”

Este vídeo é para admirar, ver e rever, refletirmos sobre o que somos, quem somos e o que temos vivido. Sobre nossos valores éticos e existenciais.

Brasil….