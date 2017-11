Marcus Alexandre vai jogar futebol em Sena nesta sexta

Bem, o prefeito da capital, que será o candidato da Frente Popular em 2018 ao governo, já começa diferente nesse primeiro contato com Sena Madureira.

Nesta sexta, Marcus Alexandre terá, no final da tarde, um encontro na AABB do principado com o pessoal do futebol.

Sorriso Show é um dos cartolas do evento…

Haverá um pequeno torneio…

Que tal ainda durante o dia conversar com os comerciantes do município numa reunião onde estejam a maioria deles?

Visitar o maior bairro da cidade, encontrar estudantes…?

Isso é que chamo de ampliar agenda.

Sair do gueto…

J R Braña B.

