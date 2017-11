M Alexandre: ‘Por que a FP não vence em Sena?’ (gato preto na sala)

Marcus Alexandre tocou na ferida em visita nesta sexta a Sena Madureira.

Sexta-feira, não é 13, mas 17…porém um gato preto deu o ar da graça (cruzou a sala) em plena reunião de Marcus com o pessoal da educação.

E não foi embaixo da escada…bem lá no fundo azul…no meio da floresta…a lua iluminou…

Bem…

A tradição da cidade derrotar, em eleições, a Frente Popular.

Algumas frases ditas na plenária no auditório Dom Julio e abaixo trechos do áudio com Marcus Alexandre:

Quero agradecer a acolhida

Da outra vez tive que voltar a Rio Branco por conta do vendaval que derrubou 120 árvores

Estou feliz por estar em Sena

A lei permite que eu me desloque para Sena

Quero agradecer todos os partidos da Frente Popular

Nunca venho para aparecer

Sempre que venho é para trabalhar

Março de 2007 a BR acabava no Caeté

E o Binho me fez um desafio de vida

Não perco meu tempo falando mal de ninguém

Falo dos nossos planos

Para chegar em Cruzeiro eram 40 pontes e cinco balsas

E balsa não é bom para ninguém

A população de Rio Branco nunca deixou eu ir na balsa

A eleição já começou

Agora é pé na estrada

É hora de união, como disse o Nilson

Por que não vencemos em Sena?

Temos que ter humildade para reconhecer nossos erros

Só vamos vencer em Sena se nos unirmos

Não aceito receitas prontas lá de Rio Branco para Sena

Nosso mandato será um novo tempo, uma nova jornada

Nossa campanha não pode ser um museu

Se você não for convidado pelo nosso pessoal se sinta convidado por mim e venha participar da nossa campanha

Ninguém é diferente de ninguém

Todos os dias faço questão de visitar dois ou três bairros

É preciso aliança verdadeira com o povo

Tem alguns que se elegem e nem no chão pisam mais

Minha desincompatibilização é sem volta

Ouça…

