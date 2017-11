Melhor narrador de futebol argentino é demitido pelo Temer de lá (a/v)

Victo Hugo Morales, uruguaio de nascimento, mas que vive na Argentina, foi demitido esta semana do C5N e a explicação foi de ‘contenção de despesas’.

‘A vítima é a democracia’, escreve o diário Página 12.

Na verdade, o novo controlador do canal é um empresário ligado ao governo Macri (o Temer argentino).

Se não sabe quem é ou nunca ouviu uma narração de Victor Hugo, aí está a mais bela de todas, o gol de Maradona contra a Inglaterra, na Copa do México (1986).

Simplesmente genial a jogada e a narração emocionante…a melhor que este blogueiro já ouviu nesses mais de meio século de vida.

Não é a primeira vez que mostro aqui esse gol e essa poesia de jogada del Pibe de Oro e da narração de VH.

Brasil de Mishell Temer…:

Ministro do comércio do Reino Unido veio ao Brasil fazer lobby pela mudança das regras do pré sal em benefício das gigantes petroleiras Shell e BP. E conseguiu!!! Governo entreguista de Mishell atendeu! https://t.co/Ni0eiVh3wM

— Gleisi Hoffmann (@gleisi) 19 de novembro de 2017