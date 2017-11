Oposição preocupada com a candidatura GladsonC (v)

Parece que começa a cair a ficha da oposição com sua candidatura GladsonC.

(Marcus Alexandre tá incomodando tanto, que dois vereadores da capital passam a sessão implorando ao prefeito que não deixe o cargo para ser candidato ao governo)

Voltando ao GladsonC…:

O ac entregou e pôs na capa do seu site neste começo de tarde…

GladsonC, segundo o ac ouviu na câmara de vereadores, vive nos EUA, em Las Vegas…deve ser pedindo votos – diria um maldoso petista do Juruá.

Las Vegas, como se sabe, é o paraíso dos cassinos…

Nessa conversa em vídeo abaixo, ocorrida antes do feriadão – nota-se que o senador Petecão tem dúvida da candidatura do seu colega GladsonC ao governo, especialmente depois da entrada do candidato coronel da PM…assista…é na TV Petecão.

Traduzindo ao acreanês uma pergunta do Petecão ao GladsonC;

Como tá sua cabeça depois do novo quadro político no Acre (da candidatura do coronel)?

(a partir do 7º minuto…)

J R Braña B.

