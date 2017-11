NOV Azul: Nós, o povo, precisamos do SUS fortalecido

Hoje passei duas horas e quarenta minutos num posto de saúde da capital até ser atendido por uma médica.

O tempo foi o de menos, porque tudo correu bem – a unidade estava lotada de pessoas, estamos no novembro azul – e os homens estão se cuidando como nunca.

Faço questão de postar que fui ao posto para dizer que não tenho plano de saúde privado (maioria do povo idem) nem teria condições se assim o desejasse atualmente.

Meu plano de saúde é o do estado brasileiro, o SUS, que o Temer, a cada dia que passa, o enfraquece, reduzindo assim a possibilidade de pessoas como eu, como você e milhões de necessitados no nosso país ter um atendimento digno e humano.

Eu tive hoje um atendimento civilizado, digno, mesmo tendo que esperar 2h40min, mas que no fim tudo saiu bem.

É importante o povo do Acre compreender e defender o SUS, o maior plano de saúde do planeta e que não existe em nenhum país do mundo.

Nos EUA, o Barack tentou fazer um arremedo de SUS e o PMDB/PSDB/DEM de lá (os republicamos ricos) não deixaram.

Aqui no Acre, por mais problemas que tenhamos na rede pública…é nesta rede pública que encontramos atendimento na hora do aperreio.

Ah…os meus resultados todos estão excelentes e vou viver ainda pelo menos mais uns 150 anos para a decepção dos poucos que odeiam esse blog…

Boa noite.

J R Braña B.