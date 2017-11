Repasse a Sena do FPM: migalhas…

No dia 20 foram repassados ao município…R$ 247.911,49

Hoje, 23, a prefeitura recebeu, referente ao Simples Nacional, a quantia de …R$ 1.094,01 (isso, mil reais!)

Anteontem, 22, foi menos ainda…R$ 834,69 (menos de um salário mínimo)

No dia 10 deste mês foi um pouco melhor…R$ 1.285.127,77, porém com retenções daquelas famosas parcelas em atraso (FGTS, INSS… a taberna da esquina…etc)

E assim continua Sena Madureira vivendo de migalhas da União e emendas parlamentares.

É preciso criar condições para que o município busque recursos a fundo perdido em instituições internacionais….e isso só com projetos relacionados ao meio ambiente e infro da cidade (mas Sena não tem um plano de desenvolvimento!)…Que tal a prefeitura pensar no assunto…mas vai precisar do governo, da Aleac e depois do senado.

J R Braña B.

