GladsonC em Sena um dia antes do senador JV

Segundo a prefeitura, em AGENDA ESPECIAL.

PSM

Em agenda especial no município, o senador Gladson Cameli esteve reunido com as equipes de trabalhadores que estão operando na obra de pavimentação da BR-364. O encontro aconteceu no prédio da empresa LCM Construções em Sena Madureira, empresa que responsável pela obra.

(…)

O prefeito Mazinho aproveitou para falar sobre os trabalhos de recuperação das ruas da cidade, porém pediu paciência aos moradores:

Nossa cidade, graças a Deus, voltou a caminhar e entrar nos eixos, no progresso. Se você visitar as unidades de Saúde tem médicos realizando atendimento, na Farmácia Central tem remédio, a gestão está funcionando. Nesses últimos meses já pavimentamos mais de 4 mil metros de asfalto na cidade, isso sem a nossa usina, que já está sendo montada em frente ao prédio penitenciário, onde também já estou organizando a equipe que irá trabalhar. Ainda no inverno iremos começar a realizar trabalhos nessas travessas de ruas do município. Peço um pouco de paciência para a população, pois chove todos os dias, mas estamos trabalhando bastante para termos uma Sena Madureira forte, com geração de emprego e renda, isso é importante para todos.

(…)

Antes publicamos…:

Com a presença neste sábado do senador Jorge Viana: