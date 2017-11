Ida do senador JV a Sena foi pedagógica para a política

(JV se dispôs, se o prefeito Mazinho quiser, reunir a equipe da prefeitura de Sena e ajudar a pensar a cidade para os próximos três anos)

O senador Jorge Viana esteve em Sena Madureira nesta manhã de sábado de cumprindo agenda com o melhor prefeito da oposição nos 22 municípios do estado.

Sim, porque Mazinho Serafim, goste dele ou não (e sou insuspeito para falar) será o que dará mais trabalho à Frente Popular nas próximas eleições.

Do seu jeitão Donald Trump vai conduzindo sua gestão e realizando boas ações em favor da cidade e isso nem a oposição do município desconhece.

Pois bem:

A visita do senador JV mostra aos míopes que é possível construir pontes na política mais do que muros.

Jorge pôde hoje falar para um público que não era do PT nem da Frente Popular e, pedagogicamente – fez-se entender na cidade acreana que poderia ser confundida com a Faixa de Gaza, por seus problemas quase insolúveis do ponto de vista político.

Na reunião com os secretários e assessores da prefeitura percebeu-se a atenção e a admiração pelo político mais talentoso do Acre.

O mesmo se repetiu durante a solenidade no Novo Mercado Velho, desta vez já com a presença do público.

Tô dizendo isso porque estamos na antevéspera das eleições e JV vai disputar uma das vagas para o senado, na tentativa da reeleição e o Acre (governo, prefeituras, municípios, sociedade) precisa do mandato de Jorge Viana.

Repito: não é Jorge Viana que precisa se reeleger…é o Acre que necessita do seu mandato.

Por isso não é incomum nem raro, pelo contrário – encontrar entre os eleitores acreanos da Oposição declarações até vibrantes de votos em Jorge Viana.

Queiram ou não o voto em Jorge Viana é um voto além do PT, além da Frente Popular e além das picuinhas políticas que conhecemos.

Jorge Viana conseguiu já no seu primeiro mandato se destacar e, divido com vocês essa opinião pessoal – ser um dos três melhores senadores da República.

Não é fácil alcançar essa condição.

JV está mais experiente, paciente e – eu mesmo já disse a ele – não adianta ir para agendas e ficar querendo que tudo aconteça o mais rápido possível.

Ele me disse hoje: ‘não vou fazer agenda nessa campanha que tenha que ir em dois ou três municípios num único dia…não funciona…quero ir com calma e ouvir…sempre aprendo mais quando ouço mais.’

Precisa ou não precisa o Acre ainda dos préstimos políticos do senador Jorge Viana?

J R Braña B.

