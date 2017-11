Novo Mercado Velho de Sena: JV e Mazinho em defesa da cidade (f,v)

Foi uma solenidade política da prefeitura de Sena que começou muito cedo da manhã (antes das 9h) e que entregou o Novo Mercado Velho da cidade.

Com a presença do senador Jorge Viana, autor da emenda de 1,2 milhão que viabilizou a construção do mercado, o prefeito Mazinho Serafim fez as tempranas honras da casa ainda no prévio encontro ocorrido mais cedo na sede da prefeitura e as concluiu na solenidade.

Prefeito Mazinho:

Quero agradecer ao senador Jorge Viana porque sempre tem ajudado Sena Madureira e sempre me recebe muito bem em seu gabinete em Brasília

Senador Jorge Viana

Esse é um esforço do meu mandato e nós estamos resgatando a alma de Sena Madureira

Imagens da solenidade de entrega do Novo Mercado Velho de Sena Madureira

