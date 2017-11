Vem aí o Armazém Araújo…! (no Principado de Sena)

A antiga galeira do Seo Araújo (Seo porque me refiro de forma afetuosa à pessoa que conheci e conheço), na Praça 25/SET, em Sena Madureira – vai se transformar no Armazém Araújo, uma espécie de sítio cultural ou café do município.

Uma Choperia funcionará no local com mesas e cadeiras, digamos, ao estilo francês…

-Os móveis já estão todos comprados – disse ao blog o prefeito Mazinho hoje pela manhã, ocasião em que mostrou o local ao senador Jorge Viana.

Antes publicamos…: