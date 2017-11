Chapa majoritária: conversa de Moisés e Gov Tião será hoje

O papo final sobre a formação da chapa majoritária da Frente Popular, no tocante ao PCdoB, será no final desta tarde, em Brasília, entre o governador Tião Viana e o deputado federal Moisés Diniz, indicado pelo seu partido a compor o time de cima para a eleições do próximo ano.

Moisés já conversou na semana passada com o prefeito Marcus Alexandre (futuro candidato do PT ao governo) e com o senador JV.

(…)O centro da nossa ação, representando o partido, é conquistar uma posição que garanta o crescimento do partido em 2018 e nos reposicione de forma que possamos disputar 2020 com mais autonomia e mais força. Sun Tzu dizia que você nunca deve deixar um animal ou um homem sem nenhuma saída, porque, ele pode irromper o cerco mil vezes mais forte do que a sua capacidade(…) – escreveu Moisés aos seus camaradas neste começo de tarde.

