Traduzindo o DNiT: BR-364 continuará a Rodovia do Fim do Mundo

O blog resolveu traduzir a manchete que varou o fim de semana e entrou pela segunda-feira no ac com uma entrevista em vídeo do Bob Vaz com o chefe do DNit no estado.

Traduzindo a manchete acima: a BR-364 seguirá sendo a Rodovia do Fim do Mundo

Sim, porque falar em mais 2 Bi (500 mi de Euros) neste momento do país, com um governo ilegítimo desses – é jogar a toalha para a recuperação completa e decente da rodovia.

J R Braña B.

Antes publicamos…: