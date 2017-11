Presidenta da CUT vai apoiar quem ferrou os trabalhadores na Reforma Trabalhista

Segundo o ac, nesta manhã, Rosana Nascimento (pasme, presidenta da CUT!!!) vai apoiar GladsonC para governador, que, no senado – votou todas as medidas de Temer/PSDB/PMDB/DEM que prejudicam os trabalhadores em todo o Brasil.

Só Freud poderia explicar uma decisão dessas…

No Acre, a direção da CUT é de direita…ka ka ka!!!

Agora sério: é preciso reinventar o sindicalismo no estado em outras bases políticas!

A esquerda, porém, tem grande responsabilidade nesse tipo de acontecimento….porque a maioria dos dirigentes virou agente do estado, do governo (com cargos etc etc…)…e abandou a luta política sindical.

E os trabalhadores que se f…

J R Braña B.

Antes publicamos…: