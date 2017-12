Armazém Araújo, no principado de Sena: in operation

Perdoem os Melhores Leitores…

Hoje, dia 1, foi dia de renegociar a vida quase toda no Banco do Brasil.

Aqueles dias que você paga todos os seus pecados que tem e os que não cometeu ainda…

Por isso apareço esta hora da noite apenas para mostrar uma foto da inauguração do Armazém Araújo, no principado de Sena…

É o novo pub da cidade…Armazém Araújo (espero que consigam fazer uma coisa legal e de nível…a cidade merece)

In operation, diriam as celebs…

Vontade era estar lá para provar o chopp…

Como não dá, por enquanto, me despeço por hora…vou ao Bar do Echeverria…aqui mesmo na Manhatam do Tropical, onde encontro a cerveja mais gelada da capital.

Boa noite…

Vamos, DM….

PS: veja o detalhe da bicicleta estacionada na varanda do Armazén…qualquer semelhança com Amsterdam…

J R Braña B.