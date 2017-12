Torcida denuncia ‘propina da globo’ e a manda tomar no c…(assista)

Foi em Belo Horizonte, durante o jogo entre o Galo e Grêmio pela última rodada do campeonato da CBF/globo.

E uma faixa imensa foi mostrada na arquibancada…

Assista as imagens do Mídia Ninja:

GLOBO CORRUPTA PAGOU PROPINA NO FUTEBOL. E AÍ?

Torcida do Atlético Mineiro protestou contra a Rede Globo, no jogo agora à tarde contra o Grêmio, em Belo Horizonte, que foi denunciada por pagar propina para manter exclusividade de transmissão do campeonato brasileiro.

Vídeo: MN pic.twitter.com/PsiZvglZs4

