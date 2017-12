Cidadão denuncia prefeitura de Sena ao MP três vezes

Um cidadão chamado Claudionor Teles protocolou no MP, segundo e-mail enviado a este blog por ele mesmo, três denúncias contra a prefeitura de Sena Madureira.

1 – cobra providências ao MP sobre suposto uso de veículos do município por pessoas não autorizadas em viagem pela BR-364 (a Rodovia do Fim do Mundo).

2 – cobra providências ao MP de viagem do prefeito e secretários para fora do município e do estado durante feriado.

3 – Cobra providências ao MP por concessão do poder público municipal de ponto comercial na Pça 25/SET a parente em primeiro grau de secretário da prefeitura

É o ‘Ministério Público Popular Individual’ em Sena Madureira.

