Ex-ministros de Lula e Dilma denunciados por não aumentarem combustível (ka ka ka!)

Jornal GGN – O Ministério Público Federal denunciou a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, por improbidade administrativa. Segundo o MPF, os dois devem ser responsabilizados por terem conduzido a política de preços da gasolina e do disel com o fim de controlar a inflação, entre 2013 e 2014, o que teria supostamente causada prejuízo à Petrobras.

De acordo com reportagem do portal Infomoney desta quinta (7), os procuradores ainda afirmaram que o objetivo da medida adotada pela Petrobras era favorecer Dilma Rousseff (PT) na eleição de 2014 evitando uma alta no preço dos combustíveis. A reportagem não informa o valor do suposto prejuízo.

